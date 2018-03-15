总统：中亚国家领导之间的联系愈发紧密

哈通社/阿斯塔纳/3月15日 -- 纳扎尔巴耶夫总统15日在出席中亚国家首脑峰会首次工作（咨询）会议时表示，中亚各国国家元首之间的关系不断加强。

纳扎尔巴耶夫说："国际社会经验表明，区域合作社服务于人民。此外，近期各国之间政治合作得到的有效的进展让人欣慰。根据外交部长之间的5方对话结果，表现出了我们共同努力的愿望。"

纳扎尔巴耶夫高度评价中亚各国外长出席了哈萨克斯坦在出任联合国安理会轮值主席国期间在纽约举行中亚国家外交部长会议。

"这是非常好的支持，而且我们要时刻像这样对彼此提供支持。"他说。

纳扎尔巴耶夫强调，中亚国家元首之间的联系愈发紧密。

"去年3月份开始1年内，各国总统互相举行了会晤。我想特别指出，乌兹别克斯坦在改善关于邻国之间的关系作出了大量工作。沙夫卡特•米尔济约耶夫在短短的时间内解冻了近20年积累的问题。索伦拜•吉恩别科夫出任吉尔吉斯斯坦总统后，解决了一系列困难的问题和加强了邻国之间的合作关系。"总统说。

此外，纳扎尔巴耶夫高度评价了吉克斯坦总统埃莫马利•拉赫蒙今年6月份在杜尚别举行"水资源为秩序发展"国际研讨会倡议。

"今年是拯救咸海国际基金成立20周年。在此，我们支持土库曼斯坦总统库尔班古力•别尔德穆哈梅多夫于今年8月举行基金参与国国家元首峰会的计划。"纳扎尔巴耶夫说。

据悉，吉尔吉斯斯坦总统索伦拜•吉恩别科夫、塔吉克斯坦总统埃莫马利•拉赫蒙、乌兹别克斯坦总统沙夫卡特•米尔济约耶夫以及土库曼斯坦议会议长努尔别尔德耶娃女士出席了此次会议。

【编译：小穆】