纳乌鲁兹节之际中亚国家领导人发表联合声明

哈通社/阿斯塔纳/3月15日 - 据总统府新闻局消息，在新春曙光--纳乌鲁兹节到来之际，中亚国家领导人发表了联合声明。

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新春曙光纳乌鲁兹节之际中亚国家首脑联合声明



我们，哈萨克斯坦共和国、吉尔吉斯共和国、塔吉克斯坦共和国、土库曼斯坦共和国、乌兹别克斯坦共和国总统，在中亚共有的纳乌鲁兹节之际向中亚人民致以节日问候。



值得强调的是，根据2010年2月23日联合国通过的决议，这一节日被定为国际纳乌鲁斯节，并被联合国教科文组织列入人类非物质文化遗产名录。



历经千年历史的纳乌鲁兹节，已经成为了自然与社会的新生，以及人类精神重塑和发展的重要象征。这个曙光般神圣的节日以人道、团结、兄弟情义和相互支持的精神，宣扬着凝聚我们各国的一切文化-历史价值观。纳乌鲁兹节--是源自我们共同祖先的伟大遗产。我们有义务将之传承和发扬。



无论任何一个时代，对纳乌鲁兹节的庆祝，始终强调以人为本和重视家庭、亲友、友邻之间的情感纽带，邻人之间的善意与热情永远是这个节日最直观的表现形式。以此为载体的共有历史、文化、传统、习俗，对凝聚我们各国而言即使在今天依然无比珍贵。



在节日来临之际，为了保障本地区的安全、稳定和持续发展而提出推动地区合作、相互支持、共同解决所面临问题的议员具有重要的象征意义。



建立互利互惠的经贸和投资合作，扩大地区物流交通基础设施建设，有效利用水利能源、粮食等潜力，发展工业和加工业生产，支持高新技术和创新发展，推动数字化经济将大大提升中亚国家经济的稳定持续发展。



在意识到保持和加强我们各自人民之间相互尊重、友爱和兄弟情义的重要责任的同时，我们呼吁进一步加深各国人民之间在文化和艺术、教育和科学、旅游和体育等领域的交流合作。



在这个平衡了白天与夜晚的时长、洁净和振奋人类精神的神圣节日之际，我们祝愿哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦人民，以及地球上的所有人民，永享和平、繁荣与快乐。



原纳乌鲁兹节为每一个家庭带来平安和幸福！



【编译：木合塔尔·木拉提】