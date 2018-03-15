纳扎尔巴耶夫总统授予乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫“友谊”奖章

哈通社/阿斯塔纳/3月15日 - 3月15日，哈萨克斯坦"乌兹别克斯坦年"开幕仪式在阿斯塔纳歌剧院隆重举行。

哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦和吉尔吉斯四国总统出席开幕仪式。



开幕式上，纳扎尔巴耶夫总统发表讲话，着重强调了哈-乌两国之间兄弟般的友谊。



"哈萨克斯坦‘乌兹别克斯坦年'将成为两国人民之间兄弟情谊的表现。我们拥有共同的世界观、共同的视角、共同的文化、共同的宗教信仰和共同的习俗。任何时候，语言和习俗都是拉近人民的基础。今天，兄弟国家的杰出艺术家们将在阿斯塔纳的舞台上，带来乌兹别克文化中最优美的杰作。"纳扎尔巴耶夫总统说。



总统指出，哈-乌两国经贸合作取得了良好的发展，过去一年达成了一系列重要的合作协议。宣布2018年为哈萨克斯坦的"乌兹别克斯坦年"便是其中之一，而2019年将是乌兹别克斯坦的"哈萨克斯坦年"。



"在这两个大型项目的基础上，哈-乌两国之间将实现丰富的精神文化交流，文化、教育和科学合作必将持续发展。"总统说。





随后，纳扎尔巴耶夫总统授予乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫一级"友谊"奖章。



乌兹别克斯坦总统对此表示感谢。



值得一提的是，3月15日，中亚国家首脑峰会首次工作（咨询）会议在总统府举行，哈萨克斯坦总统努尔苏丹•纳扎尔巴耶夫、吉尔吉斯斯坦总统索伦拜•吉恩别科夫、塔吉克斯坦总统埃莫马利•拉赫蒙、乌兹别克斯坦总统沙夫卡特•米尔济约耶夫以及土库曼斯坦议会议长努尔别尔德耶娃女士出席会议。



会上，纳扎尔巴耶夫总统表示，中亚国家领导人之间的联系正在变得愈加紧密。



会后，五国领导人发表了纳乌鲁兹节中亚首脑联合声明。



第二次会议将在塔什干举行。



【编译：木合塔尔·木拉提】