马吉利斯议长尼格马图林会见捷克议会领导人

哈通社/阿斯塔纳/3月16日 -- 马吉利斯（议会下院）议长努尔兰•尼格马图林近日对捷克进行正式访问期间会见捷克议会领导人。

马吉利斯议长与捷克众议院主席拉德克•冯德拉契克举行会谈，并就捷克众议院成立25周年向其表示祝贺。此外，他还强调了议会间对话的重要性。



尼格马图林指出，同捷克共和国发展互赢互利及全面的合作关系是哈萨克斯坦外交政策的主要方向之一。



据议长透露，两国在汽车制造、农业、科技、创新等领域拥有巨大的合作潜力。此外，根据纳扎尔巴耶夫总统就引进最新数字科技的工作要求，其重要性将日益增长。



尼格马图林表示，哈萨克斯坦议员们对捷克共和国通过旨在研究、支持及管理创新科技方面的法律表示出了极大的兴趣。



会谈期间，双方就深化委员会级别的互动透露出了巨大了关注度。



马吉利斯议长指出，在阿斯塔纳世博园建立的绿色技术和投资项目国际发展中心以及IT创业科技园将对哈萨克斯坦-捷克加强相互合作起到重要作用。



另外，双方还就国际社会重点话题进行了讨论。对此，尼格马图林就纳扎尔巴耶夫总统核裁军和防止扩散核武器领域的重要倡议框架下捷克在联合国会议中对两国共同目标做出的贡献表示感谢。



会中，冯德拉契克高度评价哈萨克斯坦在联合国安理会的工作，并强调指出哈萨克斯坦与捷克在维护稳定和安全等方面的举措。



访问框架下，尼格马图林还同捷克参议院主席米兰•什捷赫举行会谈。会谈期间，双方主要讨论了加强合作方面的重要性等问题。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】