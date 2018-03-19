中国新一届政府成员名单获人大表决通过

哈通社/北京/3月19日 - 据哈通社驻华记者萨德克•阿克加诺夫报道，中国第十三届全国人大一次会议19日举行第七次全体会议，对中国国务院总理李克强提名的国务院副总理及政府各部门负责人名单进行表决。

根据最终的表决结果，曾任上海市市长一职的韩正当选中华人民共和国国务院第一副总理职务。



此外，大会经投票表决，决定：



肖捷为国务院秘书长，王毅为外交部长，魏凤和为国防部部长，何立峰为国家发展和改革委员会主任，陈宝生为教育部部长，王志刚为科学技术部部长，苗圩为工业和信息化部部长，巴特尔为国家民族事务委员会主任，赵克志为公安部部长，陈文清为国家安全部部长，黄树贤为民政部部长，傅政华为司法部部长，刘昆为财政部部长，张纪南为人力资源和社会保障部部长，陆昊为自然资源部部长，李干杰为生态环境部部长，王蒙徽为住房和城乡建设部部长，李小鹏为交通运输部部长，鄂竟平为水利部部长，韩长赋为农业农村部部长，钟山为商务部部长，雒树刚为文化和旅游部部长，马晓伟为国家卫生健康委员会主任，孙绍骋为退役军人事务部部长，王玉普为应急管理部部长，易纲为中国人民银行行长、胡泽君为审计署审计长。



【编译：木合塔尔·木拉提】