北哈州历史遗物展览会展出哈萨克伟人遗物

哈通社/彼得罗巴甫尔/3月19日 -- 北哈州地区历史博物馆举行题为"保护历史遗产"展览会。

消息称，展出的历史遗物多数来自地区历史博物馆。



据了解，此次展会由该地区8个县联合举办，博物馆展出了多位出北哈州的哈萨克名人生活、工作等领域的私人物品，其中包括宇航员亚历山大•维克托连科的衣服、哈比特•穆斯列普夫的眼镜、伊万•舒赫夫的写作工具等遗物。





另外，馆内还展出了哈萨克诗人马赫詹•朱玛巴耶夫的私人生活用品，包括茶炊、糖果碗、"贾伊纳玛兹"、阿拉伯语古兰经以及1923年在塔什干市出版发行的诗集等。参观者还将有机会欣赏朱玛巴耶夫罕见的肖像图。



据了解，伊希姆河地区是6名苏联英雄、卫国战争功勋老兵们的故乡。因此，此次展会上也能看到包括军事表扬书、战争时期的三角信等其他遗物。





据悉，来自斯热穆别特县的乔罕•瓦里汉诺夫历史-民族博物馆也将著名知识精英的私人物品带到了此次展览会，其中包括瓦里汉诺夫1850年的行李箱。



"乔罕•瓦里汉诺夫的弟弟用象骨制作的箱子更是引起了人们的兴趣。此外，还有圣彼得堡交付瓦里汉诺夫家属的1812年的焦糖盒。"博物馆资源部负责人纳塔利娅•邦达连科说。





据了解，各地区历史博物馆联合举办的此次历史遗物展览会是首次举行，展览会将持续至下月中旬。





















【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】