中国企业计划在阿克托别建厂生产医疗检测设备

哈通社/阿克托别/3月19日 -- 据阿克托别州州政府消息，该州州长别尔德别克•萨帕尔巴耶夫19日会见到访的中国同方威视技术股份有限公司副总裁李建明（音译）一行。

会谈中，双方就在"阿克托别X射线"控股公司生产基地或在阿克托别工业园区建立生产医疗检测设备厂问题进行了讨论。

萨帕尔巴耶夫说："10多年来，您的公司同哈萨克斯坦展开了有效合作。阿克托别州希望落实该项目并在现行法律框架下对此提供各方面的支持。"

中国投资商在会谈中了解了阿克托别州地理位置、交通和运输基础设施潜力。州长向中方代表团介绍了阿克托别工业园区、"阿克托别"社会企业家公司和投资者服务中心工作。

李建明指出，同方威视公司希望进一步加强双边合作。他同时还表示，该项目在"光明大道"规划和"一带一路"倡议框架下落实。

"我们对'阿克托别X射线'生产基地进行了访问，留下了深刻的影响。目前，我们邀请该公司员工到中国，进行经验交流。之后，我们还将继续详细讨论合作问题。"他说。

据悉，中国同方威视技术股份有限公司以辐射成像技术为核心，以提供自主知识产权的高科技安检产品为主要特征的安检设备或安检系统供应商，成立于1997年。目前，该公司产品出口至全球122个国家。

【编译：小穆】