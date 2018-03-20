祖国之光党第一副主席阿什姆巴耶分别会见日本和德国驻哈大使

哈通社/阿斯塔纳/3月20日 -- 据祖国之光党新闻出消息，为进一步加强祖国之光党国际合作，该党第一副主席玛吾林•阿什姆巴耶夫19日在阿斯塔纳分别会见日本驻哈萨克斯坦特命全权大使川端一郎和德国驻哈萨克斯坦特命全权大使罗尔夫•玛法勒。

会谈中，双方就哈日合作前景和进一步加强两国党间对话等问题进行了讨论，并就两国执政党祖国之光党和自由民主党积极参与加强两国合作关系工作达成了共识。

阿什姆巴耶夫指出，两国元首之间的个人友好关系是哈萨克斯坦和日本之间战略合作的重要因素。他同时还表示，日本是哈萨克斯坦重要的政治和经济合作伙伴之一。双方在核武器不扩散、禁止核试验和保障全球核安全领域展开了紧密合作。根据纳扎尔巴耶夫总统提出的数字化进程，双方有望在该领域加强合作。

据他介绍，祖国之光党代表团2017年对日本进行了工作访问，并同该国执政党自由民主党在内的主要政党领导举行了会谈。

"我们希望扩大双方合作关系。因此，我们邀请日方同仁对我国进行访问。我们坚信这将为双边相互合作带来新的动力。" 阿什姆巴耶夫说。

川端一郎先生谈及哈日双边合作关系潜力，并表示坚信两国合作关系将进一步得到加强。

"我们两国之间的合作关系得到了迅速发展。目前，双方之间建立了建设性的合作伙伴关系。双边合作关系不仅在政党层面，还有机会在国家层面达到新的水平。"大使先生说。

会谈中，川端一郎还就日哈友好议会联盟工作计划和未来方向进行了介绍。

据了解，日哈友好议会联盟于1994年在纳扎尔巴耶夫总统首次访日框架下成立。联盟成员包括40名日本议员、日本政府代表和其他政党代表。



在同德国驻哈大使罗尔夫•玛法勒举行会谈时，双方就加强两国执政党之间合作关系问题进行了讨论。

阿什姆巴耶夫表示，德国是哈萨克斯坦在欧洲最重要的合作伙伴国际之一。

"德国是哈萨克斯坦主要的投资国家。近5年，德国在哈萨克斯坦共落实各领域的19项投资项目。去年，德国总统施泰因迈尔访哈期间，双方签署了总价值达10亿欧元的协议。"他说。

据他介绍，目前共有1500多家德资企业在哈境内运营。

阿什姆巴耶夫还称，应德国执政党基督教民主联盟的邀请，祖国之光党代表团去年对该国进行了访问，并举行了一系列卓越有效的会谈。

玛法勒大使表示，访问阿斯塔纳世博会的德国游客对哈萨克斯坦表现出了浓厚的兴趣。

"目前，德国游客日渐对哈萨克斯坦产生兴趣。此外，我们很高兴哈萨克斯坦在教育和工业领域采用德国技术。"大使说。

【编译：小穆】