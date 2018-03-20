奥玛若夫：哈通社将继续保持新闻领域领先地位

哈通社/阿斯塔纳/3月20日 -- 哈萨克国际通讯社社长阿斯哈尔•奥玛若夫20日在国家新闻发布中心召开新闻发布会，公布了哈通社2017年年度总结及2018年工作计划。

奥玛若夫说："作为哈萨克斯坦唯一国家通讯社，我们决定公布通讯社2017年年度总结和2018年工作计划。过去的一年，对哈通社来说成果颇丰。对此，哈萨克斯坦信息和通讯部提供了大力支持。数据显示，2017年哈通社网站读者增长21%，实际用户数量达1200万人。"

社长还表示，哈通社高度重视对外信息传播。他同时还指出，哈通社新闻目前以4种语言，传播至全球227个国家和地区。

"我们开设了阿拉伯文哈萨克语网站，主要读者来自中国和伊朗。目前，这一方向的数据有所增长。"他说。



值得一提的是，哈通社社交平台账号读者增长近3倍。2017年，哈通社共落实18项主题项目和4个网络项目。此外，哈通社去年正式推出"图片银行"（photobank.inform.kz），形成历史古图和现代图片库。

"我们在推出新的格式，其中包括去年开始运营的哈通社视频直播平台（KazLiveInform）。根据结果，哈通社视频浏览量增长10%。此外，哈通社体育网（Sport.Inform.kz）受到了国内读者广泛称赞。该网站以体育爱好者和企业家们的投资资金运营。" 奥玛若夫说。

奥玛若夫社长表示，2017年哈通社与18个外国通讯社签署了合作备忘录，并在合作伙伴网站上发表了120多篇原创文章。

"哈通社在'精神文明复兴'框架下进行了大量工作，落实了一系列特别项目。今年，我们计划进一步扩展我们的工作范围。在此，我们计划增加英语和中文网信息数量。因为，需求量有所增加。比如说，之前乌克兰读者位居哈通社境外读者第四位，而目前法国读者取代了他们的位置。我们发现，以英语发布的哈萨克斯坦新闻需求量有所增加。"社长说。

【编译：小穆】