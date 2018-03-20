卡拉干达将举办纳乌鲁兹节日游行

哈通社/阿斯塔纳/3月20日 -- 据卡拉干达州政府消息，卡拉干达市将于22日举办"春季大游行"活动。

消息称，节日游行活动将在"布喀尔哲劳街"-" 战士街"-" 国际主义者街"举行，到场民众们将观赏到训鹰人员和塔兹犬的节日游行。此外，还将举行传统体育运动比赛以及精彩演出节目。



据州政府透露，当日11点30分开始，主办方将为在场观众献上哈萨克式摔跤、自由搏击、手臂摔跤、空手道、柔道、桑博以及剑术等体育表演，而演出台右侧将举办传统体育赛事，其中包括叼羊游戏中的"举塞尔克"。此外，"街头锻炼"联盟运动员们将献上特别表演。群众们还将有机会在中央广场哈萨克毡房区欣赏训鹰者们和哈萨克塔兹犬。"阿莎玛伊"仪式也是节日重要活动事项之一，这一民族传统如今并不常见，然而这正是男孩成为真正男人，并领悟骑马之道的传统习俗。



据了解，卡拉干达市民们将有机会参与举壶铃、掰手腕、九连珠播棋、"踢兰戈"、"阿斯克"等传统民族游戏。



另外，背羊赛跑也是节日活动的亮点之一，获得胜利即可将羊"抱回家"。



据悉，今年的卡拉干达州纳乌鲁兹活动将于持续至3月25日。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】