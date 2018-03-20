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    阿拉木图已开始举办纳乌鲁兹庆典活动

    18:33, 20 三月 2018
    Photo: None
    哈通社/阿拉木图/3月20日--阿拉木图居民开始举办活动庆祝纳乌鲁兹节。

    3月20日，阿拉木图已经开始了纳乌鲁兹庆典活动。在明媚的春日里，阿拉木图居民搭建了毡房，穿着民族服饰，在舞台上载歌载舞，品尝着餐桌上丰盛的传统佳肴。

    据了解，哈萨克斯坦和睦大会也参加了庆典活动。各个民族文化协会的代表聚集在"友谊宫"前，融入了节日的气氛。阿拉木图朝鲜、德国、达吉斯坦、维吾尔、乌兹别克和阿塞拜疆的文化协会代表们唱歌跳舞，其乐融融。





    此外，阿拉木图政府乐队和"Otyrar Sazy"乐队为观众带来了哈萨克管弦乐表演；网络艺人安德烈•芬德里科夫也献上了精彩的冬不拉表演。

    据悉，"友谊宫"前面还组织了纳乌鲁兹集市，搭建了秋千、毡房等。纳乌鲁兹粥和包尔萨克也深受人们的欢迎。

    值得一提的是，纳乌鲁兹主要节日活动将于3月21-23日之间在大都市举行。现阶段，由于节日准备，从阿布来汗大道至纳扎尔巴耶夫大道之间的托列比街道将暂时关闭。此外，阿拉木图竞技场（Almaty Arena）和人民竞技场（Halyk Arena）也将举办各种纳乌鲁兹庆典活动。



















    【编译：达娜】

    标签:
    阿拉木图 节日 黄金储备 纳乌鲁兹节
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