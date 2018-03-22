俄外交部长谈及阿斯塔纳进程 高度评价哈方提供的支持

哈通社/阿斯塔纳/3月22日 -- 俄罗斯外交部长谢尔盖·拉夫罗夫就阿斯塔纳和平会议在解决叙利亚冲突问题表达个人看法。

拉夫罗夫日前在接受哈萨克斯坦总统府新闻局采访时说："我们高度评级哈萨克斯坦的作用。每次发表声明我们都强调这一点。有些人可能将它评价为哈萨克斯坦的好客，但是并非如此。好客首先是创造良好的工作环境，然后不用对所有小事担心，为实际结果出力。其次，哈萨克斯坦不仅创造了舒适的生活环境，并提供了良好的政治氛围。"

据他介绍，无论是在国际社会还是在区域范围内，哈萨克斯坦一直不断努力寻找妥协方案。这一立场在联合国安理会中表现的比较明显。

"因此，哈萨克斯坦的政治动量是巨大的贡献。纳扎尔巴耶夫总统几次对阿斯塔纳进程参与国提出倡议，并亲自推动该政治动力。我的同仁及朋友哈萨克斯坦外交部长海拉特•阿布德拉赫曼诺夫也一直推动这一进程。在这里特别指出的是，所有这一切将通过出色的外交手段得到落实。众所周知，这一进程的主要动力是3个担保国。我们就3个担保国工作创造所有条件的哈萨克斯坦朋友表示衷心的感谢。" 拉夫罗夫说。



【编译：小穆】