上合组织秘书处纳乌鲁兹节庆祝活动在中国北京隆重举行

哈通社/北京/3月22日 -- 据哈通社驻华记者萨德克·阿克加诺夫报道，上海合作组织秘书处21日在中国北京举行隆重的庆祝活动，迎接纳乌鲁兹节。

多国驻华大使、社会功勋人士、科学家和企业家，以及媒体代表在内的400多名嘉宾出席了活动。

值得一提的是，2017年在阿斯塔纳举行的上合组织峰会加入该组织的印度和巴基斯坦代表首次参加本届庆祝活动。

上合组织秘书长阿利莫夫表示，目前全球百万多个人共同庆祝拥有3000多年悠久历史的纳乌鲁兹节。



阿利莫夫在致辞中说，纳吾鲁孜节象征着包容，新的开始，理解和互相尊重。国际纳乌鲁兹节旨在让人们与自然和谐相处，心存善意，架起友谊与合作之桥，发展和丰富文化与文明的对话，共同建设安全繁荣的未来，这与"上海精神"不谋而合。

阿利莫夫秘书长指出，今天的嘉宾不仅仅来自上合组织大家庭，还包括其它国家和组织，这是对国际纳乌鲁兹节意义的最好体现--以和平之名将人们团结起来，祝福地球上各民族繁荣昌盛。



此外，上合组织成员国各国大使、中国政府驻上合组织特别代表和上合组织工作人员通过视频致以节日问候。活动框架下还举行了2017年12月31日在昆明举行的上合组织马拉松比赛图片展和民族手工艺品展览。



【编译：小穆】