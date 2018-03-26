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    阿克托别一妇女徒手拉车 震惊全场

    13:55, 26 三月 2018
    Photo: None
    哈通社/阿克托别/3月26日-阿克托别州一农村居民玛迪娜•努尔玛汗别托娃，在纳乌鲁孜节日当天一人徒手拉车，震惊在场观众。

    据了解，努尔玛汗别托娃是四个孩子的妈妈，并在阿克托别州一家幼儿园担任教师工作。当天，在场一观众拍下了她徒手拖车的视频，刚发布不久，就火遍了哈萨克斯坦的社交网络。

    玛迪娜•努尔玛汗别托娃说："纳乌鲁孜节日期间，阿克托别州举办了一场体育赛事活动。最初，几个男人表演了徒手拉车表演。后来，幼儿园园长别克江•卡拉萨耶夫提出让女性也尝试表演。我接受了挑战，14秒之内拉出了3-5米的距离。我们并没有分出胜负，每个人都获得了奖品。"

    阿克托别州的农村居民平日都会做一些生火、放牧等粗活。这位教师也不例外。然而，她也并没有隐瞒因徒手拉车导致的肌肉酸痛。

    "徒手拉车确实很费劲。然而我努力拼尽了全力，和我一起拉车的还有一位母亲。之后，我手臂和腿部的肌肉开始酸痛。"她说。

    Улыстын улы куні кутты болсын

    Мадина Нурмаганбетова (@madina77nur) 分享的帖子 · PDT 2018 年 3月 24 日 上午 6:06

    【编译：达娜】

    标签:
    社会 阿克托别 黄金储备
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