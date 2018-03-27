哈萨克斯坦与乌兹别克斯坦宗教界签署合作备忘录

哈通社/阿斯塔纳/3月27日 - 据哈萨克斯坦伊斯兰事务管理局消息，正在对乌兹别克斯坦进行正式访问的哈萨克斯坦总穆夫提塞利克拜•哈吉•乌拉兹吾勒，日前同乌兹别克斯坦宗教界人士达成了建立和加强哈-乌两国宗教领域长期合作的协议。

消息称，在同乌兹别克斯坦伊斯兰事务管理局主席沃思曼汗•哈吉•阿利莫夫举行的会谈中，总穆夫提同对方就统一宗教节日的问题进行了讨论。



会晤期间，总穆夫提塞利克拜•哈吉•乌拉兹吾勒强调指出，哈萨克-乌兹别克人民对宗教信仰的传统立场高度一致，有必要实现宗教节日的统一。



乌兹别克斯坦穆夫提沃思曼汗•哈吉•阿利莫夫对这一提议表示支持，并指出兄弟般的两国之间应进一步加强在宗教领域的合作。





根据双方会谈结果，两国穆夫提签署了合作备忘录。



合作备忘录中规定："双方根据伊斯兰历法以统一标准举办宗教节日（开斋节、古尔邦节等），并有义务就现代性问题达成一致。"



"众所周知，此前双方在宗教节日相关问题上有着一些出入，为了解决这一问题，我们同乌兹别克斯坦的同仁签署了这一合作备忘录。根据合作备忘录，双方将针对各类问题达成一致观点。"在接受乌兹别克斯坦媒体采访时，哈萨克斯坦总穆夫提如是说。









【编译：木合塔尔·木拉提】