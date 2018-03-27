塔什干积极行动 试图在阿富汗问题上发挥自身影响

哈通社/阿斯塔纳/3月27日 - 过去，哈萨克斯坦是中亚地区参与国际事务最积极的国家，而现在乌兹别克斯坦也开始希望在这一领域加强自身的影响力。

由乌兹别克斯坦牵头组织的阿富汗问题高级别会谈昨日（26日）在该国首都塔什干举行。



主题为《安全领域合作的和平进程以及区域合作》的国际会议吸引了来自20多个国家和国际组织的代表参会。



乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫在会上发言时表示，由哈萨克斯坦发起的阿富汗问题讨论，或许将在塔什干找到答案。



米尔济约耶夫称，乌兹别克斯坦政府有能力同‘塔利班'组织展开直接对话。为了最终解决阿富汗面临的问题，他呼吁各方积极参与以塔什干为平台的对话。



值得一提的是，塔什干会议允许阿富汗境内的反对派团体参加会谈。



乌兹别克斯坦试图通过这种方式，找到能够一揽子解决阿富汗复杂状态的方案，不过要实现这样的目标，需要国际社会一致通过有关阿富汗问题的《路线图》。



"塔利班组织同样也是阿富汗社会的一部分。因此，在决定该国未来方向的讨论当中，应该给他们发声的机会。我们不应限制塔利班参与阿富汗议会和总统选举的可能性。这一次，乌兹别克斯坦将为冲突中的各个势力创造一个能够坐在同一张谈判桌前平等对话的机会。"米尔济约耶夫说。



此次塔什干高级别会议为期两天，参加的代表包括中亚国家外长和副外长，联合国秘书长阿富汗问题特使山本中通，欧盟外交事务负责人费代丽卡•莫盖里尼，美国负责政治事务的副国务卿托马斯•香农，俄罗斯外长谢尔盖•拉夫罗夫，以及日本、德国、意大利、英国、阿联酋、卡塔尔和北约代表。



【编译：木合塔尔·木拉提】