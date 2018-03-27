中亚国家与欧盟将加强相互合作

哈通社/阿斯塔纳/3月27日-哈萨克斯坦提醒欧盟在中亚战略中应当注重数字化和女性创业的发展重要性。

据哈萨克斯坦外交部新闻处消息，中亚国家与欧盟非正式外长会议于日前在塔什干召开。



此次非正式外长会议就中亚国家和欧盟继续开展互利合作、欧盟坚持地区稳定、安全和可持续发展等问题进行了讨论。



哈萨克斯坦外交部部长海拉特•阿布德拉赫曼诺夫带领我国代表团出席此次会议。



此外，出席会议的中亚国家代表还有吉尔吉斯斯坦代表团、塔吉克斯坦代表团以及乌兹别克斯坦代表团。



欧盟代表团由欧盟外交和安全政策高级代表兼欧盟委员会副主席费代丽卡•莫盖里尼领导出席。







会议期间，中亚各国向欧盟方介绍了 3月15日在阿斯塔纳举行的首届中亚国家首脑峰会工作（咨询）会议相关信息。



此外，会议还强调了欧盟与中亚国家双边关系的现状，并指出区域内的互动产生了积极影响。



阿布德拉赫曼诺夫表示，在纳扎尔巴耶夫总统有关哈萨克斯坦全面现代化的改革进程框架下，哈萨克斯坦开辟了与欧盟在不同领域合作的新视野。



双方在确保区域安全和深化区域经济发展合作的优先顺序上达成共识，并同意在欧盟中亚战略的框架内进一步深化欧盟和中亚国家间的广泛互动。



我国外长表示："哈萨克斯坦支持欧盟对欧盟中亚战略的更新，并将向欧盟提交对文件新要素的看法。 预计新文件将于2019年年中提交。"







会议期间，我国还建议更新合作的主要方向，并介绍了实现目标的具体措施。



哈方表示，要确保法律至上和国家管理的高质量，发展私营企业，包括支持妇女创业、推广数字化、建立运输和后勤基础设施的一致性、提高能源效率以及实施"绿色"技术和环境保护等。



此外，会议还强调了阿富汗的区域安全和援助问题，并指出该地区的稳定与其未来的繁荣息息相关。



通过中亚各国的共同努力，哈萨克斯坦曾在2018年1月份担任为期一个月的联合国安全理事会轮值主席国。在此期间，哈方提出应当将阿富汗视为能够促进中亚利益的重要合作伙伴。



在此方面，自2010年以来实施的教育计划得到了积极的反馈。哈萨克斯坦和欧盟伙伴正一同为在哈的阿富汗女性实施多边教育项目的第一阶段工作。



另外，在塔什干召开的国际高级别会议也是中亚国家与欧盟互动发展的又一重要阶段。会议中，双方就各种议题达成了相互谅解，并确认了在优先合作领域中共同努力的重要性。



双方一致认为，定期举行的"中亚-欧盟"对话会议在互利合作中有效保障了各方权益。







值得一提的是，上一届"中亚-欧盟"对话会议于2017年11月在乌兹别克斯坦撒马尔罕召开，会议就双边合作的主要成果及观点等问题发表了联合公报。



【编译：达娜】