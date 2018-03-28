萨金塔耶夫对南哈州进行工作视察

哈通社/奇姆肯特/3月28日 -- 据总理官网消息，政府总理巴赫特詹·萨金塔耶夫根据纳扎尔巴耶夫总统的指示，28日访问奇姆肯特市并计划就总统的《哈萨克斯坦第三阶段发展纲要：提升国家竞争力》、《第四次工业革命背景下的发展新机遇》国情咨文以及5大社会新举措落实情况对地区进行工作视察。

消息称，视察期间，萨金塔耶夫将访问该地区一系列生产设施，并对南哈州工业创新发展、"光明宅基地"、农业工业综合体发展以及工业化发展4.0等国家规划落实情况进行了解。

根据议程安排，政府总理将同企业家、农产品生产商、医疗卫生领域工作人员以及大学生等代表举行会面。

据了解，根据对"扎拜阿塔"有限公司和"萨热阿哈什土地"有限公司视察总结，萨金特耶夫将同农产品生产商代表讨论农业工业综合体国家方案与总统第四大社会举措"扩大小额贷款发放"的落实情况的相关问题进行讨论。

另外，萨金塔耶夫还将访问经过基础设施更新工作后的南哈州临床医院，并出席"圆桌会议"讨论地区医疗保健系统的现代化、行业重组措施、发展公私合作以及私营机构等问题。

政府总理萨金塔耶夫还将与奇姆肯特市高等教育机构领导以及大学生代表举行会面，并就总统5大社会新举措落实框架下的高等教育可及性、提高教育质量以及改善宿舍生活环境等问题进行讨论。

视察最后，萨金塔耶夫还将围绕地区社会经济发展、引资、发展中小企业、创造就业机会以及自谋职业等问题同南哈州商界代表举行会谈。

【翻译：冰山】