克里姆别托夫明确阿斯塔纳国际金融中心五大战略发展方向

哈通社/阿斯塔纳/3月28日 -- 阿斯塔纳国际金融中心（AIFC）总裁海拉特•克里姆别托夫28日向参议院（议会上院）议员们就国际金融中心工作进行介绍时，明确指出了金融中心的五大发展战略方向。

克里姆别托夫表示，为让AIFC成为中亚重要金融中心，应致力落实五大战略发展方向。

"今天，我将就金融中心的5大战略发展方向进行介绍。虽然它在全球金融领域是传统举措，而金融业在哈萨克斯坦是一个发展程度较低的行业。首先是'资本市场'，其又称为长期资金市场。因为资本市场在哈萨克斯坦以及中亚地区并不完善，因此阿斯塔纳国际金融中心将致力于发展这一领域。" 克里姆别托夫说。



他还表示，阿斯塔纳国际金融中心的5大战略发展方向还包括"资本管理"以及"私人银行服务"。

"通过以上服务我们将邀请外国专家及公司，并致力推动哈萨克斯坦金融业的发展。此外，'伊斯兰金融'也是战略发展方向之一。总体来说，哈萨克斯坦是伊斯兰金融的先驱。经过对立法进行改动，哈萨克斯坦在伊斯兰金融领域取得了较大的进展。而'新金融技术'同样毋庸置疑地成为了阿斯塔纳国际金融中心五大战略发展方向的其中之一。" 阿斯塔纳国际金融中心总裁说。



值得一提的是，参议院有关金融和预算、经济政策、创新发展以及创业问题委员会28日在阿斯塔纳国际金融中心进行访问，并举行会议。

参议院金融和预算委员会主席奥尔加·佩利皮齐纳表示，阿斯塔纳国际金融中心在哈萨克斯坦经济创新发展、改善人民福利以及跻身世界前三十强之路发挥着重要的作用。



【翻译：冰山】