阿斯塔纳枢纽代表出席美国公共行政学会年会

哈通社/阿斯塔纳/3月28日 -- 美国公共行政学会（ASPA）第79届年会28日在美国丹佛市举行，阿斯塔纳枢纽代表团出席了会议。

年会框架下，阿斯塔纳枢纽管理委员会主席阿里汗•拜曼诺夫和美国公共行政学会执行董事威廉·希尔兹联合主持召开主题为"21世纪完善公共服务领域遇到的困难和问题，以及解决方案"会议。

哈萨克斯坦、格鲁吉亚、摩尔多瓦国家机构代表，以及美国、英国、新加坡和其他国家分析人士出席会议，并讨论改善公共服务问题。

此外，拜曼诺夫在主题为"公共服务的兴起：民主管理和建立可持续发展为目的的公共服务"会议和"公共服务领域的职业协会和持续发展目的"国际大会上发表演讲。



"最重要的是，公共行政模式不管怎么样都要为人类利益而工作。"他在演讲中说。



ASPA成员和参加论坛的专家们高度评价阿斯塔纳枢纽为公共服务系统的发展做出的贡献。

"公共服务领域的阿斯塔纳枢纽在改善公共部门和落实持续发展目标做出了积极的贡献。" 希尔兹说。

美国公共行政学会是美国国家管理领域最知名的职业协会，共有8000多名研究家和大学生成员。ASPA是国家管理领域结合理论和实践的平台。

【编译：小穆】