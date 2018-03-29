哈萨克斯坦代表团出席联合国安理会叙利亚问题会议

哈通社/阿斯塔纳/3月29日-据哈萨克斯坦外交部消息，3月27日，哈萨克斯坦代表团出席联合国安理会就叙利亚人道主义问题例行会议。

会议期间，联合国负责人道救援事务的副秘书长马克•洛科克做出了通报。



洛科克对伊德利布市以及哈马市发生的武装冲突和空袭表示关切。



洛科克说："在叙利亚，对民用基础设施的攻击仍在不断发生。2月份发生了28起医疗设施袭击事件，自今年年初以来，已发生70多起袭击事件。上周在大马士革东古塔地区发生的炮击已造成至少78人死亡、230人受伤。"



会议期间，许多国家表示希望俄罗斯、伊朗和土耳其将于4月4日在伊斯坦布尔会议之前成功履行3月16日宣布的义务。



哈萨克斯坦常驻联合国代表海拉特•奥马若夫表示，哈萨克斯坦将致力于维护叙利亚的主权、独立、统一和领土完整，以及旨在解决叙利亚人道主义问题的联合国安理会决议。



与安理会各成员国一道，哈萨克斯坦对叙利亚人道主义准入问题也表示了支持，包括向数百万叙利亚人提供跨界援助。



哈萨克斯坦代表团指出，需确保在5月中旬举行的阿斯塔纳进程框架内达成的各项协议得到遵守。



此外，哈萨克斯坦常驻联合国代表还提出叙利亚政府应协助向难民营提供人道主义援助，并在周边地区开设人道主义走廊。



【编译：达娜】