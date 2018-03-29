举重名将伊利亚·伊林宣布正式复出

哈通社/阿斯塔纳/3月29日 -- 两届奥运会举重冠军、四届世锦赛冠军哈萨克斯坦举重名将伊利亚·伊林日前接受Kazakh TV网络电视频道采访，就重新回到赛场问题表态。

伊利亚·伊林说："10天前，我回到举重训练场，开始进行恢复训练。在此之前，我一直以游泳和踢足球等方式保持自己的体型。我一直都计划直到32岁从事举重运动。"

运动员表示，在东京奥运会夺得冠军是他一直以来的梦想。

"当然，我一直梦想成为4届奥运会的冠军。首先，现在我正走着10年之前制定的目标。其次，我非常热爱这项运动，并能高质量的证明自己能做得到。此外，我还年轻，今年29岁。这是运动员的巅峰时刻。因为，现在的我拥有聪明的头脑、熟练的技巧和丰富的经验。"他说。

据悉，里约奥运会前夕，国际奥委会纪律委员会根据2008北京奥运会和2012年伦敦奥运会兴奋剂复检结果，取消了我国94公斤级举重选手伊利亚•伊林的两届奥运成绩，并收回了两枚金牌。

此外，国际举重联合会处以伊利亚·伊林为期2年的禁赛处罚，禁赛日期于2016年6月10日开始。

国际举联1月份发布消息称，改变对伊利亚·伊林的禁赛处罚，禁赛日期将于2018年10月19日结束。

【编译：小穆】