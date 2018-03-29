哈塔两国使馆互换用地协议获批

哈通社/阿斯塔纳/3月29日-参议院（议会上院）国际事务、国防和安全委员会29日在扩大会议通过决议，将《关于批准<哈萨克斯坦共和国政府和塔吉克斯坦共和国政府间相互给予土地以修建使领馆相关建筑的协议>法案》提交至参议院全体会议讨论。

该法案由哈萨克斯坦外交部副部长叶尔詹•阿什克巴耶夫进行介绍。



阿什克巴耶夫说："自两国独立以来，哈萨克斯坦和塔吉克斯坦之间一直基于友好和战略伙伴关系的精神发展。两国定期举行高级别会议，包括各种国际组织间的会议。2018年3月14日，塔吉克斯坦总统埃埃莫马利•拉赫蒙访问哈萨克斯坦，为双边合作的发展带来了新的动力。"



据他介绍，塔吉克斯坦外长扎里菲于2010年8月24日对我国进行正式访问。期间，两国在阿斯塔纳签署了关于两国就修建使领馆相互提供土地的协议。



根据协议，塔吉克斯坦方面将在首都杜尚别划拨一处面积约一公顷的土地，供哈萨克斯坦方面建设使领馆，租期49年，租金为1索莫尼/年；而哈萨克斯坦方面，也将在阿斯塔纳为塔吉克斯坦提供同等面积的使领馆土地，租期49年，租金为1坚戈/年。



阿什克巴耶夫表示，根据协议第三条，给与的土地不存在债务、产权负担以及其他第三方权利及权益。该协议将持续49年。此外，如果其中一方未通过外交途径至少一年之前通知另一方其不延长有效期，则该协议将自动延长至下一个49年期。根据《哈萨克斯坦共和国土地法》第六条第7款，其他国家的土地使用权是按照哈萨克斯坦共和国批准的国际条约进行的。



"2017年5月，阿斯塔纳市政府完成了土地的分割工作，并将土地转让给国有财产。在此方面，哈萨克斯坦启动了批准该协议的进程。根据协定第十三条，协议将在双方完成国内程序的书面报告，并通过外交途径提交后当日开始起效。值得一提的是，塔吉克斯坦议会在2014年10月1日的决议中通过了该协议。"副部长说。



【编译：达娜】