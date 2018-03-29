祖国之光党第一副主席呼吁青年为国家未来奋斗

哈通社/阿斯塔纳/3月29日 - 哈萨克斯坦"祖国青年"青年翼第四届全国大会29日进入第二个会议日。

当天，大会框架下举办了主题为《未来之路由我们铺就》联动论坛，祖国之光党第一副主席玛吾林•阿什姆巴耶夫出席活动并发表讲话，呼吁青年团结一致，为长远目标共同奋斗。



祖国之光党第一副主席在讲话中指出，为期两天的青年代表大会讨论了许多重要的议题，青年积极分子在会议期间提出了大量有价值的建议，并针对众多新的想法和思考进行了交流。



"可以说，这是一届体现了现代青年思想境界、展现了我国青年政策优越性的成功的大会，因此我对组织此次大会的‘青年祖国'青年翼成员们表示祝贺。" 阿什姆巴耶夫说。





阿什姆巴耶夫在讲话中还表示，"祖国青年"的成员今后应更加积极地参与 "精神文明复兴"计划的落实工作当中。这一计划的主要目标是通过现代化的教育等方式，在全社会塑造一套合适的价值观体系。



"我们的理念，是促进青年以全新的眼光看待世界，努力实现自我的全面发展，并形成不受偏见所影响的新时代思维。"他说。



阿什姆巴耶夫强调，"青年祖国"的成员们在这一进程当中将肩负重任。



"让我们团结一心，为国家、人民和民族的利益共同奋斗。我们支持每一位青年追寻自己的梦想，但我们同样坚信爱国青年才俊也必然会以国家和人民的利益为先。"他说。



【编译：木合塔尔·木拉提】