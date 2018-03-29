总理听取"萨热阿尔卡"天然气管道建设计划汇报

哈通社/阿斯塔纳/3月29日 -- 据总理官网消息，正在对克孜勒奥尔达州进行工作视察的政府总理巴赫特詹·萨金塔耶夫29日对该州"哈拉吾兹耶科"天然气压气站进行访问，了解了总统五大社会举措之一"发展天然气供应体系"框架下进行的"萨热阿尔卡"天然气管道项目建设计划。

哈拉吾兹耶科站主要工作是保障哈萨克斯坦西部地区（卡拉恰干纳克、卡沙甘、田吉兹、江阿卓勒和奥勒科套）"贝纽-巴佐伊-奇姆肯特"天然气管道正常运作。

据了解，"哈拉吾兹耶科"天然气压气站至克孜勒奥尔达-杰兹卡兹甘-卡拉干达-铁木尔套-阿斯塔纳方向，保障270万居民天然气供应问题的"萨热阿尔卡"天然气管道将于今年6月份正式开工。

"萨热阿尔卡"天然气管道工程将分3个阶段进行。第1阶段工程项目总长为1081公里（克孜勒奥尔达-杰兹卡兹甘-卡拉干达-铁木尔套-阿斯塔纳）、第2阶段工程总长为276公里（阿斯塔纳-阔科谢套），阔科谢套-彼得罗巴甫尔的第3阶段工程总长达177公里。

此外，即将修建的"杰兹卡兹甘"和" 铁木尔套"压气站将天然气管道年输气能力增至30亿立方米。工程全线预计将于2019年12月完工。

"萨热阿尔卡"天然气管道将推动管道沿线基础设施发展，并在天然气使用领域创造新的工作岗位。

访问框架下，总理还就"克孜勒奥尔达-杰兹卡兹甘"公路建设前景问题进行了讨论。

【编译：小穆】