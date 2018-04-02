国产传记电影《阿姆列》首映仪式在阿斯塔纳举行

哈通社/阿斯塔纳/4月2日-- 哈萨克著名歌手阿姆列·沙吾巴耶夫传记电影全国首映仪式4月2日在阿斯塔纳举行。

首映仪式后举行的新闻发布会上文化和体育部部长阿热斯坦别克·穆哈梅迪吾勒表示，讲述哈萨克斯坦历史人物生平的像《阿姆列》等电影引起了外国观众的兴趣。





"Dar Play"电影出品公司创始人、《阿姆列》电影总制片人阿勒迪亚尔·乌铁穆拉脱夫表示，该影片近期将在国外上映，谈判工作正在进行当中。



据了解，国产传记电影《阿姆列》根据文化和体育部的要求，由哈萨克电影制片厂和"Dar Play"公司联合拍摄。影片讲述哈萨克著名歌手阿姆列•卡沙吾巴耶夫（1888-1934年）的人生。



影片拍摄工作在拉脱维亚、洛杉矶和阿拉木图州吾什阔恩尔进行。哈萨克斯坦著名演员桑贾尔·马迪耶夫和耶尔科布兰·达伊尔沃夫扮演电影主角阿姆列•卡沙吾巴耶夫和穆斯塔法·硕海。此外，英国演员本·奥德里基和美国著名女演员艾比·考尼什等出演影片重要角色。



影片将于今年4月5日以哈萨克语和俄语两种语言在国内全部电影院上映。

据悉，阿姆列·卡沙吾巴耶夫于1925年前往法国巴黎，参加世博会框架下举行的国际音乐大赛（Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes）。大赛上，阿姆列以独特的歌喉、哈萨克传统歌曲和冬不拉的美妙音色征服了欧洲的听众，最终获得了第二名。



【编译：小穆】