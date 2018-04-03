为准备朝韩领导人峰会 韩国总统将推迟访问哈萨克斯坦

哈通社/首尔/4月3日 - 为准备即将开始的朝韩领导人峰会，韩国总统文在寅决定推迟原定对包括哈萨克斯坦在内的中亚国家进行的访问。

直属于总统领导的北方经济合作委员会委员长宋永吉对哈通社记者称，"文在寅总统原计划访问包括哈萨克斯坦在内的几个中亚国家，但现在朝韩领导人峰会在即，随后还将举行朝鲜和美国领导人会晤，因此这一形成将被推迟。"



宋永吉同时表示，他相信在峰会后，文在寅总统仍会完成中亚之行，并同纳扎尔巴耶夫总统探讨进一步加深韩-哈两国合作的相关议题。



"我认为，届时还有可能制定两国合作路线图。"他说。



宋永吉还介绍了旨在同特定国家发展合作而成立的专项委员会的工作情况，以及文在寅总统"新北方政策"的相关内容。



宋永吉指出，文在寅政府新北方政策的重点，是通过韩国和俄罗斯、中国、蒙古以及中亚国家的合作，建立欧亚经济共同体。





宋永吉还谈及同哈萨克斯坦之间的文化交流，强调哈萨克斯坦是韩国重要的伙伴，在"新北方政策"中具有举足轻重的地位。

他表示，在文化方面，韩国与哈萨克斯坦有很多相似之处，且有超过10万韩裔在哈萨克斯坦生活。宋永吉强调，哈-韩两国合作潜力巨大，应着重发展两国之间的铁路和航空运输。



"目前委员会正在制定‘新北方政策'路线图，预计总统将于下个月对其进行公布。" 宋永吉对哈通社记者称。



值得一提的是，据韩联社上周四(3月29日)报道，今年4月27日，在板门店韩方一侧的"和平之家"，也是朝韩边境非军事区南边，将举行朝韩领导人11年来的首次会晤。



两国的官员将于4月4日会面，讨论包括安保在内的细节问题。



自1948年朝鲜半岛南北分裂以来，两国领导人仅有过两次会面。



【编译：木合塔尔·木拉提】