总检察院开展区块链技术培训研讨会

哈通社/阿斯塔纳/4月3日 - 总检察院法律统计和特别记录管理委员会为检察官们组织了为期三天的区块链技术培训研讨会。

此次活动是在欧盟"哈萨克斯坦刑事司法完善计划" (EUCJ)的支持下组织的。



培训研讨会的目的，是通过在司法工作中利用区块链技术实现信息技术产品的安全性、保障信息真实性和保护个人信息不被利用。



研讨会期间，独立专家、国际最具信息量和分析性的资源之一"Blockchain"的奠基人叶迪戈•达吾列特哈利耶夫同与会人员，从区块链技术的架构、同公共部门的整合可能性、依据国际标准改善数据网络的可行性等方面，分享了区块链技术的应用经验，并实际操作展示了区块链建设的重要步骤。



参会代表在会后表示，他们通过此次培训掌握的知识，将有助于总检察院"行政违法行为统一名录"计划以无人化、区块链方式的实施。



通过这一技术的应用，将有效的防止数据，尤其是其中有关行政违法行为内容的造假，公民的罚款、支付内容等其他数据将真实可信。



区块链是用分布式数据库识别、传播和记载信息的智能化对等网络, 也称为价值互联网。



【编译：木合塔尔·木拉提】