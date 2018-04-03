卡拉干达州詹纳尔卡县将建造小型炼油厂

哈通社/阿斯塔纳/4月3日 -- 据卡拉干达州政府消息，卡拉干达州詹纳尔卡县阿塔苏矿区将有望建造小型炼油厂及绿色加油站网络。

消息称，建造总价达3000亿坚戈的该小型炼油厂工程吸引了新加坡投资者参与。



2日，卡拉干达州州长叶尔兰•霍夏诺夫召开会议并讨论了这一项目的工作计划。会议期间，"阿布莱汗"集团公司同新加坡R Way Solution公司签署了合作协议。



"我们将为哈萨克斯坦带来新石油产业集群。生产量将超过100万吨的新炼油厂将在阿特苏矿区得到落实。此外，还将建造‘Yurta'加油站网络以及高速公路服务设施。" 阿布莱汗集团公司执行总裁阿米尔•厄斯玛胡洛夫说。



据他透露，炼油厂建造工程计划将于2021年前完成。公司还计划在哈萨克斯坦境内建造符合全球标准的260个"绿色科技"加油站，其中26个将在卡拉干达州设立。新型加油站还将为电动汽车提供能源。



"阿塔苏炼油厂生产的燃油产品将符合欧洲-5号标准。" 厄斯玛胡洛夫说。

另外，公司还计划为炼油厂员工建造住宅区以及幼儿园、医院等社会设施。

新加坡投资商巴拉苏布兰马尼安会议中发表讲话并强调，哈萨克斯坦为投资者们提供的诸多便利条件。

值得一提的是，阿特苏炼油厂的建成将提供800个固定工作岗位。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】