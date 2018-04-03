阿富汗医疗工作人员在阿斯塔纳接受培训

哈通社/阿斯塔纳/4月3日-据外交部消息，旨在提高阿富汗公务员和非政府组织人员工作能力的研讨会于2日在阿斯塔纳举行。

消息称，该活动由哈萨克斯坦外交部组织，并由联合国开发计划署常驻哈萨克斯坦代表处以及日本国际协力机构共同支持举办。



我国外交部和卫生部领导层官员、日本和阿富汗驻哈使馆代表、以及联合国开发计划署代表出席了此次研讨会开幕式。



此次研讨会在我国为阿富汗提供官方发展援助的框架内举行，旨在加强妇幼健康。为此，活动参与者的80%以上均为女性。



据悉，此次研讨会将持续两周，30名阿富汗代表将熟悉我国的医疗以及围产期保健中心的工作结构等。同时，代表们还能够参观哈萨克斯坦国家妇幼保健研究中心妇产科、急救科以及新生儿科。







此外，我国卫生部部长耶勒詹•比尔塔诺夫和纳扎尔巴耶夫大学教授们还将为参与者带来关于采用先进技术治疗妊娠期并发症、为农村新生儿提供医疗保健等问题的相关讲座。



此次研讨会将通过分享我国在卫生领域的经验提高阿富汗妇女的工作能力，并借此提高我国对国际社会的贡献度。







值得一提的是，2015年10月，日本首相安倍晋三对我国进行正式访问期间，纳扎尔巴耶夫与安倍晋三签署了关于深化和扩大哈日战略伙伴关系的联合声明，并就落实该项对阿富汗提供援助项目达成了共识。



【编译：达娜】