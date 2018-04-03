哈萨克斯坦国家象征“金人”在莫斯科展出

哈通社/阿斯塔纳/4月3日-在"精神文明复兴"规划框架下，哈萨克斯坦文化和体育部举办的"金人世界巡展"活动在俄罗斯首都莫斯科拉开帷幕。

消息称，哈萨克斯坦国家博物馆和全俄实用装饰艺术和民间艺术博物馆共同承办了此次题为《伟大草原遗迹：珠宝艺术中的珍宝》的展览会，观众将有机会参观到闻名世界的哈萨克斯坦象征"金人"。



此外，展会还包括哈萨克斯坦19世纪和20世纪中叶的银首饰，以及公元前7世纪至公元前3世纪的黄金首饰等170多件珠宝遗物。







哈萨克斯坦驻俄罗斯特命全权大使伊曼哈利•塔斯马哈穆别托夫在展会开幕式上强调了此次展会的独特性。



"欢迎大家来到此次展会。此次展会非常特别，叶斯克古城和‘金人'是我国最著名的历史文化遗产之一。公元前8世纪，萨克人（塞人）的部落就在今天的我国领土上。古代著名的游牧战士萨克人为我们留下了非常丰富的历史遗产。然而，不幸的是，只有少数历史遗产被保存了下来。‘金人'被发现时，身上装饰的金制品超过了4千多个。" 塔斯马哈穆别托夫说。







俄罗斯文化部第一副部长弗拉基米尔•阿里斯塔霍夫指出，"金人"展莫斯科隆重开幕,拉开了"金人"世界巡展的序幕。



"与独联体国家在文化领域上的合作是俄罗斯文化部的重要工作之一。我们非常荣幸能够在莫斯科举行‘金人世界巡展'的首次展览。 ‘金人'的发现是20世纪考古界中最大的事件之一。" 阿里斯塔霍夫说。



而俄罗斯国际文化合作联合会主席特别代表米歇尔•施乌德科表示，此次展会将展现哈萨克国家的起源、认知和文化。



"我们目睹了近年来哈萨克斯坦的蓬勃发展以及纳扎尔巴耶夫总统优秀政策。愿‘金人'成为哈萨克斯坦的护身符，为国家带来繁荣昌盛。"他说。



值得一提的是，旨在让世界了解欧亚大陆草原的丰富文化遗产的此次展会将持续至5月13日。"金人世界巡展"的路线包括东亚（日本和韩国）、欧洲（奥地利和法国）、美国以及独联体国家。



























【编译：达娜】