总统著作《独立时代》介绍会在莫斯科举行

哈通社/阿斯塔纳/4月4日--在哈萨克斯坦驻俄罗斯大使馆的支持下，纳扎尔巴耶夫总统著作《独立时代》介绍会在莫斯科举行。

据悉，介绍会在"今日俄罗斯"国际通讯社以莫斯科-阿斯塔纳视频连线的形式举行。



俄罗斯印古什共和国第一任总统、苏联英雄鲁斯兰•奥斯夫在介绍会中指出，纳扎尔巴耶夫的书在实践中非常有效。







"纳扎尔巴耶夫是一位才华横溢的领导人。哈萨克斯坦从1990年发展到如今，就是这位领导人的劳动成果。"奥斯夫说。



他还表示纳扎尔巴耶夫总统迁移首都的举措也为他带来了启发。



"当时我还在担任总统一职，纳扎尔巴耶夫总统也建议让我迁都。我听取了他的建议，决定将首都迁至马加斯。"他说。



此外，俄罗斯特别代表米哈伊尔•什维德科伊也在发言中表示，每个人都能够从这本书获得启发。







"纳尔扎尔巴耶夫在书中写道，哈萨克斯坦的主要财富就是它的国民。多民族的哈萨克斯坦能够使国家走向繁荣。"他说。



值得一提的是，在介绍会框架内，为祝贺阿斯塔纳20周年准备的主题为"阿斯塔纳 - 大草原展览会"也在这里开幕。 此外，展览还将在北京、马德里、巴黎、伦敦和柏林展出。



【编译：达娜】