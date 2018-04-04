驻华大使努雷舍夫在北京同哈萨克斯坦留学生举行会面

哈通社/4月4日 -- 据哈通社驻华记者萨德克•阿克加诺夫报道，哈萨克斯坦驻华大使沙赫拉特·努雷舍夫与叶尔兰•塞德科夫校长率领的古米列夫欧亚国立大学代表团4日在北京市同哈萨克斯坦在华留学生联盟（KSAC）大学生代表举行会面。

消息称，努雷舍夫会面期间发表讲话并就纳扎尔巴耶夫总统向全国人民发表的国情咨文以及3月初提出的五大社会新举措主要战略方向进行了介绍。

"正如大家所看到的，纳扎尔巴耶夫总统所提出的举措与年轻人们有着直接联系。因为，只有年轻一代的智慧与力量才能实现未来的目标。根据中国教育部统计数据显示，目前在华哈萨克斯坦留学生数量达到了14224人，其中约有2500名留学生就读于北京市。" 努雷舍夫说。



会谈中，努雷舍夫还就哈萨克斯坦在华留学生联盟的纪律、爱国主义教育以及宣传哈萨克斯坦各领域所取得的成就等方面所做出工作给予了高度评价。此外，他还关注了哈萨克斯坦在华留学生教育、法律方面所面临的问题、违反签证程序以及从事创业或超出学业目标的其他活动。

另外，大使还呼吁大学生们将学业放在首要的位置、扩大自己的知识并适当提高哈萨克斯坦在国外的名誉。

据了解，欧亚大学校长塞德科夫同我国青年们就总统的五大社会新举措及"精神文明复兴"署名文章中各项工作指示的落实情况进行了讨论，并向KSAC赠送了日前在西安市举行首发仪式的《哈萨克草原之魂-沙卡里姆评传》中文译著。



据悉，此次与哈萨克斯坦留学生们之间的会面具有特殊意义。在此之际，留学生们向塞德科夫校长提出了哈中高等教育机构之间的合作关系、就业等方面的问题。

最后，哈萨克斯坦驻华大使高度评价在华优秀留学生代表并致以感谢函。

"纳扎尔巴耶夫总统提出了增加技术类专业奖学金配额数的举措。不逊于国外高等教育机构的哈萨克斯坦大学们得到如此程度的支持让人感到非常高兴。比如，我认识的大部分人希望在纳扎尔巴耶夫大学就读。当然，对此我们需要为哈萨克斯坦教育和科学及科技类专业领域的发展做出贡献。"留学生代表马克西姆·奥夫钦尼科夫说。



【翻译：冰山 编辑：小穆】