纳扎尔巴耶夫著作《独立时代》介绍仪式在明斯克举行

哈通社/阿斯塔纳/4月4日 -- 据外交部消息，哈萨克斯坦驻白俄罗斯大使馆4日在位于白俄罗斯首都明斯克市的总统图书馆举行纳扎尔巴耶夫总统《独立时代》著作的介绍仪式。

介绍仪式期间，哈萨克斯坦驻白俄罗斯大使叶尔穆哈梅特•叶尔特斯巴耶夫就该书的主要内容进行了介绍。大使还指出，经济和政治发展的"哈萨克斯坦模式"以及哈萨克斯坦复兴规划的三大浪潮具有重要历史意义。

据了解，复兴规划的第一和第二阶段使得哈萨克斯坦完成了解体极权制度、建立市场经济体制以及提前跻身全球50强国家等目标，而第三阶段发展规划主要面向了新的全球性挑战下促进国家发展以及跻身世界30强等计划。此外，纳扎尔巴耶夫总统在形成及保障哈萨克斯坦主权和稳定方面做出了巨大的贡献。



据悉，通过哈萨克斯坦的历史棱镜出席此次介绍仪式的各代表就当今受广泛议论的各类问题基础上就双边关系的状况进行了讨论。与会代表对使馆举办此次介绍会表示衷心感谢并祝愿哈萨克斯坦持续繁荣发展。

消息称，白俄罗斯国民议会议员以及分析协会、科学文化中心、媒体等代表出席了此次介绍会。



【翻译：冰山】