参议员：五大社会举措将为国家带来新动力

哈通社/阿拉木图/4月4日-哈萨克斯坦参议院（议会上院）议员巴赫特詹•朱马赫洛夫对阿拉木图倨尔艮诺夫艺术学院进行了工作访问。

访问期间，参议员会见了大学工作人员并介绍了纳扎尔巴耶夫总统提出的五大社会举措的实施机制。



他表示，目前最主要的问题之一就是如何落实五大社会举措的相关路线图。



"这是一个很庞大的社会项目。而我们的工作就是介绍这些项目，收集群众的建议和意见。现如今，我国完全有经济能力去实现这些社会项目。目前，学生宿舍方面的问题比较紧迫，甚至阿斯塔纳和阿拉木图的很多学生都没有宿舍。该项目由我国教育和科学部金融中心负责监管。而这些社会举措也将为国家经济带来新的推动力。"



此外，他还参观了大学的科技基础设施，视察了教育工作，并听取了教学人员们的实际建议。



培训专家人员是总统提出的重要项目之一，为此，总统为各高等学院额外分配了2万个公费名额。其中1.1万个公费名额将分配给技术类的专业。"

根据此前的报道，3月5日，纳扎尔巴耶夫总统宣布了五项社会举措。



哈萨克斯坦参议院议员们正在制定落实5大社会举措的相关路线图，并明确实施机制、截止日期以及负责机构等工作。



【编译：达娜】