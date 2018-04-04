著名作曲家库尔曼哈孜的历史遗物在阿拉木图市展出

哈通社/阿拉木图/4月4日 -- 阿拉木图市厄克拉斯民间乐器博物馆4日展出了著名作曲家库尔曼哈孜•萨赫尔拜吾勒拥有200年悠久历史的冬不拉。

据了解，厄克拉斯民间乐器博物馆举办的此次展会将持续3天，参观者可以在移动展会中观赏到从俄罗斯阿斯特拉罕州阿勒腾贾尔县"库尔曼哈孜文化中心"带来的伟大作曲家的冬不拉复制品以及库尔曼哈孜第一代学生耶尔哈利•叶斯詹诺夫的冬不拉等珍贵遗物。



另外，展会还展出了从阿特劳州地区历史博物馆带来的库尔曼哈孜的单管枪以及其学生迪娜•努尔佩伊索娃的皮带，还包括从西哈州地区历史博物馆带来的作曲家迪娜的民族服饰和19世纪首饰等物品。



据了解，该历史遗物将于今日隆重交付给厄克拉斯民间乐器博物馆。



值得一提的是，此次文化活动主要旨在纪念哈萨克民族乐作曲家库尔曼哈孜•萨赫尔拜吾勒诞辰200周年。



民间乐器博物馆馆长吾勒詹•拜波森诺娃表示，库尔曼哈孜不仅是哈萨克民族的精神遗产，其在全世界同样拥有很高的知名度。同时，库尔曼哈孜诞辰200周年在联合国教科文组织框架下也将得到庆祝。博物馆主要目标是通过举行文化活动进一步宣传库尔曼哈孜诞辰200周年的纪念意义。此外，博物馆主要任务在于将库尔曼哈孜的遗产及作品传播下去并让后辈将其延续下去。



据了解，阿拉木图市政府、市文化局为此次展会的顺利举办给予了很大的支持。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】