哈萨克斯坦设计师服装品牌国外备受欢迎

哈通社/阿拉木图/4月5日-欧洲市场对哈萨克斯坦设计的服装需求度逐渐增加。

如今，在欧洲，很多服装店都在出售哈萨克斯坦设计师的品牌服装。



最近，我国的服装设计师们还参加了在意大利米兰时装周框架内举行的White Milano时装展。



据悉，来自世界各地的2.3万名轻纺行业的代表以及投资商们出席了此次展会。







"全球时尚产业非常庞大。在哈萨克斯坦，政府方面也支持轻工业的发展。我们的生产能力没有问题。只是有些制造商不符合某些标准。这就是为什么欧洲方面对我国的设计领域不感兴趣。为此，我分享了我关于品牌孵化器和国际标准方面的经验。"阿雅江•扎克斯拜说。



她表示，哈萨克斯坦有很多机会向国外出口其产品。































"在4年里，我们已经与意大利、比利时、德国、俄罗斯、韩国和英国签署了大约100个协议。近年来，国内市场出现积极变化。此外，出口商数量也在增加，已形成良性竞争。目前有7-8个国内服装品牌在国外服装店均有出售。"她说。



值得一提的是，Zibroo Design、 Fariza Sulta和Utari等品牌第三次参加了该White Milano时装展。















【编译：达娜】