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    哈通社社长在"主权学院"授课

    11:53, 06 四月 2018
    Photo: None
    哈通社/阿斯塔纳/4月6日 - 哈萨克国际通讯社社长阿斯哈尔•奥玛若夫6日在"主权学院"为欧亚大学新闻与政治学系40多名大学生讲授了主题为《社交网络的发展趋势》的公开课。网络用户亦可通过社交媒体收看这一公开课的视频直播。

    公开课上，阿斯哈尔•奥玛若夫就目前传媒领域正在经历的变革，以及新闻信息传播所面临的新特点等进行了介绍，并强调了纯粹的新闻对社会的重要性。

    此外，奥玛若夫还谈及新闻趋势、高新技术的应用以及信息化时代传统媒体与社交媒体的竞争等，并针对社会对可信任的媒体信息的需求、保障信息来源的充足性等发表了观点。

    有关新闻伦理的内容也是此次公开课的一个重要话题。

    "在理性的新闻传播过程中必须始终铭记‘不造成危害！'的原则。也就是说，无论何时，传媒人必须坚守的一条底线，就是不对社会造成危害。这一点必须牢牢记在心中。"阿斯哈尔•奥玛若夫说。

    公开课以问答形式举行，参与课程的学生向奥玛若夫提出了许多问题并得到了解答。

    值得一提的是，"主权学院"是旨在培养媒体从业人员和大学生专业技能及知识，了解最新技术发展趋势而设立的公共交流平台。

    【编译：木合塔尔·木拉提】 

    标签:
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