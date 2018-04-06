参议院议长：政府应改善医务人员的财务状况

哈通社/阿斯塔纳/4月6日-哈萨克斯坦参议院（议会上院）议长哈斯穆卓玛尔特•托卡耶夫在"最佳医疗保健 - 健康国家"为主题的议会听证会上表示，政府应采取适当措施改善医护人员的财务状况。

"及时的医疗保健、可及性和质量保证是该行业的主要目标。总统在1月份发布的国情咨文中确定了该行业未来的一些具体任务。在治疗患者方面，比起昂贵的住院治疗，引入预防和治疗疾病的新技术至关重要。同时，发展新的免费医疗模式、提高医务人员素质以及卫生保健系统的数字化也是当务之急。我国对医疗保健领域的关注度很高。为此国家建立了充分的立法基础，对该领域的资金提供也在大幅增加。也因如此，该领域取得了很大的进展。人口自然增长有所增加，孕产妇和婴儿死亡率正在逐渐下降。一些重大疾病的发病率也有所下降。"议长说。



议长表示，虽然该行业取得了重大进展，但仍有一些尚未解决的问题。



"首先，这些问题关于医疗服务的可及性和效率。医务人员培训的质量问题及其适当的工作条件至关重要。因此，国家应当提高医务人员的薪资待遇。纳扎尔巴耶夫总统在五大社会举措中，提出应提高公民福利，其中也包括医务工作者。"他说。



托卡耶夫还指出，尽管我国每年都有4000多名毕业生从医学专业毕业，但该领域的专家人员仍然比较短缺，特别是在农村地区。



"有些医学专业的教学质量也值得怀疑。 据统计，从医学专业毕业的每四名学生中，只有一名从事医学工作。因此，国家应该更多地关注教学质量，而不是录取人数。"议长说。



【编译：达娜】