我国将建设聚乙烯和聚丙烯工厂

哈通社/阿斯塔纳/4月6日-能源部副部长马赫祖穆•米尔扎哈利耶夫日前在政府大楼召开的新闻发布会上汇报了阿特劳州聚乙烯和聚丙烯工厂建设情况。

"我们已完成聚乙烯工厂项目的初步可行性研究。据此，该工厂每年将可生产125万吨聚乙烯。项目的具体金额将在可行性研究报告后确定。保证气体原料将从田吉兹雪佛龙提取。我们计划在今年年底之前完成可行性研究。此外，联合化学公司和北欧化工（Borealis）正建立联合项目公司。" 米尔扎哈利耶夫说。



副部长表示，北欧化工也参与了聚丙烯工厂的建设工作。为此，双方签署了备忘录。 在文件框架下，北欧化工将对聚丙烯装置项目进行技术和经济分析。



"该项目成本为26亿美元，一年将生产50万吨聚丙烯。该项目正在由联合化学公司实施。建设工程将于今年开始，于2021 - 2022年结束。" 米尔扎哈利耶夫说。



值得一提的是，到2030年，石油和天然气产品的消费量将翻番 ，从1万亿美元增至1.8万亿美元。全世界聚丙烯和聚乙烯的生产很难完全满足数量上的需求。目前，产品的生产只满足了全球需求的60%。



"也就是说，这种原材料的需求不会减少。相反，需求量正在快速增长。 而这些原材料还将在我们的日常生活中和工业中形成生产日用消费品的中小型企业。其中包括塑料容器、玩具、布料和日常使用的器具、塑料窗户、管道等。"副部长说。



【编译：达娜】