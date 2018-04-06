国产电影《塔兰》入围伊朗曙光旬国际电影节

哈通社/阿斯塔纳/4月6日 -- 据哈萨克电影制片厂消息，根据哈萨克斯坦文化和体育部要求，哈萨克电影制片厂出品的国产新片《塔兰》（Талан）将于近期参加在伊朗首都德黑兰举行的第36届曙光旬国际电影节（Fajr）。

据了解，本届曙光旬国际电影节将于本月19-27日期间举行，国产电影《塔兰》（Талан）将参与角逐"东部维斯塔"竞赛单元。

消息称，由著名导演波拉特·哈勒姆别托夫执导的电影讲述了20世纪30-40年代的哈萨克斯坦历史事件，电影剧本以著名作家朱斯普别克·阔尔哈斯别克的《狼人》小说作为题材改编。



"我将于4月中旬前往德黑兰，伊朗观众将有机会观赏到电影《塔兰》（Талан）。很高兴在知名曙光旬国际电影节框架下举行国际首映仪式。"导演哈勒姆别托夫说。

据悉，角逐"东部维斯塔"竞赛单元的影视作品除了来自哈萨克斯坦外还包括中国、越南、阿塞拜疆、伊拉克、格鲁吉亚、印度、巴勒斯坦、日本、蒙古国、科威特、叙利亚等国家的作品。

国际电影节期间，还将有一部哈萨克电影制片厂拍摄的电影《给爸爸打电话》也在本届电影节框架下放映。拍摄该影片的导演塞力克·阿普热莫夫曾于27年前以电影《最后一站》荣获了曙光旬国际电影节"最佳影片"奖。

值得一提的是，电影《打给爸爸打电话》曾荣获哈萨克斯坦影评协会组织的影评电影奖"最佳导演"、"最佳男配角"两大奖项。此外，该电影还曾提名俄罗斯尼卡奖。



伊朗曙光旬国际电影节创立于1982年，由伊朗文化和伊斯兰指导部负责监督指导，是伊朗最大的国际电影节。

据了解，由萨比特•库尔曼别科夫执导的电影《回归者》曾于2017荣获伊朗曙光旬国际电影节"亚洲最佳电影奖"，本届电影节各大奖项将于2018年4月27日揭晓。



据悉，电影《塔兰》（Талан）讲述出当代的人们受社会环境的压迫并以悲剧结束的命运。通过电影人物，讲述了祖辈对国家主权和独立的渴望。《塔兰》-同时也是时代的缩影。而电影《打给父亲的电话》讲述了青年的成长历程，包括与父母之间关系、少年的感知以及经历的苦难。



【翻译：冰山】