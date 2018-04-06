我国将开展第四炼油厂建设工作

哈通社/阿斯塔纳/4月6日-能源部副部长马赫祖穆•米尔扎哈利耶夫日前在政府大楼召开的新闻发布会上表示，雪佛龙公司或将参与哈萨克斯坦第四炼油厂的建设工作。

米尔扎哈利耶夫表示，外国公司将从田吉兹油田获得的部分收益投入到哈萨克斯坦经济当中，并表示今年年初双方已签署了相关协议。



"目前，该公司已从我们的油田获得了一些收入。这些收入将重新投入到我国的经济建设当中。此后我们还会讨论这一问题。为此，雪佛龙公司可能参与第四炼油厂的建设工作。事实上，该项目的具体计划将在年底才能被确定，目前还在研究当中。为此，我们需要制定可行性研究报告和初步计划。该报告首先需要确定基本问题。比如，工厂的生产效率为多少？新工厂的位置应建在哪里？第四炼油厂主要针对国内市场还是国外市场？这些都是需要研究的问题。" 米尔扎哈利耶夫说。



他表示，到今年年底，KazMunayGas International N.V.公司将完成确定承包商的相关工作。那个时候将确定该项目的总成本、生产效率等问题。



值得一提的是，今日，米尔扎哈利耶夫还对卡沙甘油田减少石油产量做出了解释。



【编译：达娜】