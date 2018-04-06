波兰有意同哈萨克斯坦加强过境运输领域合作关系

哈通社/阿斯塔纳/4月6日 -- 据投资和发展部消息，哈萨克斯坦投资和发展部部长杰恩斯•哈斯姆别克6日在阿斯塔纳会见波兰驻哈萨克斯坦大使塞利姆•哈兹比耶维奇。

会谈期间，双方主要讨论了投资、交通物流、民航、创新和科技等领域的合作问题。

"波兰是我们在欧洲的重要政治及经济合作伙伴之一。目前两国关系在各领域得到了全面的发展。此次会面是两国经贸关系得到进一步发展、双方共同关心的领域合作得到进一步加强的又一个证明。" 哈斯姆别克说。

哈兹比耶维奇指出，波兰有意加强与哈萨克斯坦之间的经贸、投资、过境运输等领域合作关系，并希望积极利用途径哈萨克斯坦的国际运输走廊。

数据显示，2017年，约有4.61万个集装箱从波兰出发，途径哈萨克斯坦并抵达中国。该数据较2016年增长2倍。

2018年前1个月，中国-波兰-中国路线共运输4563个集装箱，较去年同期增长33.9%（3406）。

另外，LOT波兰航空公司的"华沙-阿斯塔纳-华沙"直达航线为两国交通发展起到了重要作用。自2017年5月30日开始该航班每周飞4次。

据统计，2017年，哈萨克斯坦与波兰两国贸易量接近10亿美元，较2016年增长15.2%。此外，哈萨克斯坦对波兰的出口总额达5.752亿美元，该数据较2016年增长8.8%。

【翻译：冰山】