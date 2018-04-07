阿布德拉赫曼诺夫出席独联体外交部长理事会会议

哈通社/阿斯塔纳/4月7日 -- 独联体外交部长理事会会议6日在白俄罗斯首都明斯克召开，哈萨克斯坦外交部长海拉特·阿布德拉赫曼诺夫出席会议。

独联体各国外长就组织框架下的合作关系现状和合作前景问题进行讨论，还就共同关系的国际热点问题和组织未来工作计划交换了意见。

阿布德拉赫曼诺夫指出，独联体建立以来哈萨克斯坦一直都在积极开展各领域的合作，并高度重视该平台各方各领域的合作。此外，他在讲话中还关注了纳扎尔巴耶夫总统提出的组织改革问题。

阿布德拉赫曼诺夫还表示，哈萨克斯坦支持独联体轮值主席高塔吉克斯坦当前指定的主要方向，并愿意为有效落实这些规划提供全方面的支持。



会议中，哈方还就纳扎尔巴耶夫总统年初在联合国安理会主持召开的主题为"不扩散大规模杀伤性武器：建立信任措施"辩论，以及哈方的倡导下在安理会召开的"建立阿富汗和中亚区域合作伙伴关系作为连接安全与发展的典范"部长级辩论重要成果进行了介绍。

根据会议结果，独联体外交部长理事会通过了安全领域相关文件草案。其中包括打击信息技术领域犯罪合作和2019-2023打击犯罪活动联合行动国家规划草案。



此外，各国外长还通过了2018年独联体框架下外交部长间多方磋商会计划。根据该文件，各国外交部计划就国际问题共举行12个磋商会议。其中包括，独联体参与国、联合国、欧安组织和其他国际组织框架下的相互合作、共同面对新的危机和裁军领域合作关系问题。

会议结束后，各国外交部长同白俄罗斯总统亚历山大·卢卡申科举行了会谈。

会议框架下，阿布德拉赫曼诺夫外长分别会见阿塞拜疆和土库曼斯坦外长，并就经贸和人文领域的双边关系发展问题，以及共同关心的国际热点问题和第五届里海峰会筹备问题交换了意见。



各方一致认为，双边关系发展情况目前处于较高水平，并关注了落实2017年国家元首会面期间达成的共识问题。



【编译：小穆】