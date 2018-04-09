阿斯塔纳大学生们的创意吸引斯科尔科沃创新中心专家们的注意

哈通社/阿斯塔纳/4月9日 -- 阿斯塔纳创新挑战"黑客松"活动优胜者们近日访问了俄罗斯斯科尔科沃创新中心，并以优秀创意吸引俄罗斯专家们的注意。

据了解，阿斯塔纳大学生们展示了根据"Astana LRT"轻轨电子地图制作的My Stop Bus项目。此前制作轻轨站路线图需要花费大约2小时时间，而现在只需10秒即可完成。



"总体来说，所有程序将根据系统自动进行，我们将阿斯塔纳轻轨通行方向、站点、名称因素等引进了这一程序，系统将自动制作出路线图。此前，设计师们需要花费近2小时时间，而现在则仅需10秒。"项目制作人哈赫穆德•哈勒说。





据了解，由古米列夫欧亚国立大学大学生们制作出的该创新项目将于近期在首都得到实现。该项目在致力于发展阿斯塔纳智能城市计划的阿斯塔纳创新挑战-2018活动中获得佳绩。因此，项目制作人哈赫穆德•哈勒、米尔汗•叶赛耶夫、沙赫•列斯别克荣获了阿斯塔纳市市长颁发的特别奖学金。





"该创新项目非常特别。我们还计划将其推荐给俄罗斯各地区政府，若项目得到采纳，他们也将引进这一创意。这将有效解决城市交通领域所面临的问题。" 斯科尔科沃创新中心地方发展部门主任亚历山大•奥库尼夫说。



值得一提的是，旨在促进公共领域发展的创新项目激起了创作者们的浓厚兴趣。





据悉，阿斯塔纳创新挑战-2018由阿斯塔纳市政府和"Астана Innovations"股份公司共同举办。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】