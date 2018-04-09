哈通社社长奥玛若夫在亚洲媒体高峰会议发表讲话

哈通社/三亚/4月9日 -- 据哈通社驻华记者报道，哈萨克国际通讯社社长阿斯哈尔·奥玛若夫9日出席在中国三亚举行的博鳌论坛2018年年会框架下召开的亚洲媒体高峰会议，并发表讲话。

奥玛若夫在高峰会议主题为"建立亚洲共同未来社区合作和媒体之间的交流"单元发表讲话时说："大众媒体，其中新闻通讯社不仅是全球化时代的信息来源，更是重要的社会交流工具。媒体的主要任务是尽可能提供可靠的信息，以减少误解和恐慌的产生，帮助各种文化、文明和发展模式间建立相互对话。"

哈通社社长在讲话中谈及哈萨克斯坦"光明大道"规划和中国"一带一路"倡议的对接，并就哈中两国媒体之间的相互合作以及哈通社正在进行的相关工作进行了介绍。



出席媒体高峰会议期间，奥玛若夫还同伊朗IRNA国家通讯社社长、吉尔吉斯斯坦卡巴尔国家通讯社社长和其他中国媒体合作伙伴同仁举行了会面。

据了解，此次在中国海南举行的亚洲媒体峰会的主题为："亚洲媒体合作新时代--互联互通与创新发展"。峰会由中国中央广播电视总台联合博鳌亚洲论坛秘书处、中国公共外交协会共同主办。来自亚洲40个国家的140多位主流媒体负责人，以及亚洲文化学者和相关代表共260余人出席了当天上天的开幕式。



值得一提的是，为期四天的博鳌亚洲论坛2018年年会8日在海南三亚市博鳌镇举行，本次年会主题为"开放创新的亚洲，繁荣发展的世界"。本次年会吸引了来自全球60多个国家和地区的约2000位嘉宾参与。

中国国家主席习近平将于10日出席年会并发表讲话。

【记者：萨德克·阿克加诺夫 编译：小穆】