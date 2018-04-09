南哈州州长会见日本驻哈大使川端一郎

哈通社/奇姆肯特/4月9日 -- 南哈萨克斯坦州州长詹塞伊特•图伊梅巴耶夫9日会见日本驻哈萨克斯坦大使川端一郎。

会谈期间，双方主要就南哈州与日本之间扩大经贸和人文等领域合作潜力以及农业领域引资问题进行了讨论。

图伊梅巴耶夫还就南哈州社会经济状况以及工业和农业发展现状进行了介绍，并表现出对创新技术领域的合作意愿。州长还提出在奇姆肯特市建立哈日科技-人文基地建议。



图伊梅巴耶夫表示，南哈州属于人口密集地区，拥有巨大的工业和经济潜力，尤其是农业领域。相信南哈州与日本之间的经贸、人文领域合作将得到继续增长。他同时还指出，南哈州为外国投资者提供了所有有利条件。目前在工业创新规划框架下，南哈州共建立了11个工业园区以及一个经济特区。

据悉，哈日合资"阿普帕克" 铀矿开采公司目前在索扎克地区运营，公司总部设在奇姆肯特市。



值得一提的是，2017年，哈日双边贸易总额达130万美元。近10年，日本向哈萨克斯坦共投资63亿美元。哈萨克斯坦境内共有70多家日资企业，其业务主要涉及石油天然气、冶金、金融、采矿、汽车零售、通讯、设备零售以及物流等领域。

此外，日本驻哈萨克斯坦大使当天在奇姆肯特市一家公园亲手种植了一棵树。



【编译：小穆】