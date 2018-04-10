《奥赛罗》将重新登上哈萨克戏剧舞台

哈通社/阿斯塔纳/4月10日 -- 据库阿尼什巴耶夫音乐戏剧剧院消息，英国戏剧家威廉•莎士比亚杰出作品之一《奥赛罗》悲剧将重新登上哈萨克戏剧舞台。

消息称，《奥赛罗》悲剧首映将于阿斯塔纳时间11日19点在和平和谐宫举行。



据了解，《奥赛罗》悲剧首次在哈萨克戏剧舞台上演要追溯到1939年，当时由伟大作家穆赫塔尔•阿吾艾佐夫负责。此后，阿吾艾佐夫剧院曾于1964、2014年重新上演了该剧。本次《奥赛罗》悲剧将由哈萨克斯坦人民演员、教授塔勒哈特•托门诺夫负责执导。



据库阿尼什巴耶夫剧院消息，《奥赛罗》将旨在庆祝首都阿斯塔纳20周年。



"奥赛罗-是世界文学历史上最强大的角色之一。他作为一名真正的男人，却成为了诽谤的武器和受害者。此外，《奥赛罗》与现代社会也产生了共鸣，戏剧体现出了因嫉妒、情绪而导致离婚的年轻家庭。总体来讲，哈萨克戏剧舞台上需要莎士比亚。因为此类历史著作还为更多作品提供了创意基础。"剧院新闻处称。



据悉，此次上演的《奥赛罗》吸引了众多著名演员和专业人员参加，其中包括耶鲁拜•沃穆尔吾扎科夫、哈潘•巴德若夫等，主角将由哈萨克斯坦功勋人士库安德克•克斯德克巴耶夫和瑟热姆•哈什哈巴耶夫饰演，而奥赛罗的妻子苔丝狄蒙娜将由年轻女演员阿克马拉勒•塔纳巴耶娃饰演。













【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】