习近平表示中国将坚持开放和和平发展的道路

哈通社/博鳌/4月10日 - 据哈通社驻华记者萨德克•阿克加诺夫报道，中国国家主席习近平今天（10日）在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式发表主旨演讲时表示，中国将继续推动贸易和投资自由化便利化，维护多边贸易体制，坚持走和平发展的道路。

在其讲话中，习近平说： "开放带来进步，封闭必然落后......从顺应历史潮流、增进人类福祉出发，我提出推动构建人类命运共同体的倡议，并同有关各方多次深入交换意见。我高兴地看到，这一倡议得到越来越多国家和人民的欢迎和认同，并被写进了联合国重要文件。我希望，各国人民同心协力、携手前行，努力构建人类命运共同体，共创和平、安宁、繁荣、开放、美丽的亚洲和世界。"



中国国家领导人认为，世界各国应相互尊重、平等相待，走对话而不对抗、结伴而不结盟的国与国交往新路，放弃相互竞争、以邻为壑的霸权主义思想，努力实现持久和平。





他呼吁国际社会各个国家积极维护以联合国宪章宗旨和原则为核心的国际秩序和国际体系，加强双边和多边框架内文化、教育、旅游、青年、媒体、卫生、减贫等领域合作。



习近平还表示，去年10月召开的中共十九大宣告中国特色社会主义进入了新时代，开启了加强中国同世界交融发展的新画卷。



中国国家主席称，为扩大中国的开放政策，中国将在经贸、投资和其他多个领域采取多项重大举措。



"今年，我们将推出几项有标志意义的举措。在服务业特别是金融业方面，去年年底宣布的放宽银行、证券、保险行业外资股比限制的重大措施要确保落地，同时要加快保险行业开放进程，放宽外资金融机构设立限制，扩大外资金融机构在华业务范围，拓宽中外金融市场合作领域。在制造业方面，目前已基本开放，保留限制的主要是汽车、船舶、飞机等少数行业，现在这些行业已经具备开放基础，下一步要尽快放宽外资股比限制特别是汽车行业外资限制。"他说。





除大幅度放宽市场准入制度外，习近平表示，中国还将创造更有吸引力的投资环境，加强知识产权保护，以及主动扩大进口。



习近平还邀请各国代表参加将于今年在上海举行的首届中国国际进口博览会。





为期4天的博鳌亚洲论坛2018年年会将自8日起在中国海南三亚举行，来自50多个国家的2000多位各界嘉宾出席了这一盛会。



哈萨克国际通讯社社长阿斯哈尔•奥玛若夫9日出席了在年会框架下举办的亚洲媒体高峰会议并发表讲话。



【编译：木合塔尔·木拉提】