纳扎尔巴耶夫：哈乌两国开启了新的合作关系时代

哈通社/阿斯塔纳/4月11日 -- 纳扎尔巴耶夫总统11日在总统府接受4国新任驻哈大使国书时表示，哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦有望进一步加深多个领域合作计划。

纳扎尔巴耶夫说："延续着几个世纪的文化和传统友谊紧紧联系着哈乌两国之间。乌兹别克斯坦现任总统沙夫卡特•米尔济约耶夫为双边合作关系的进一步发展做出了重要的贡献。他上任以后，我们开启了阿斯塔纳和塔什干合作关系新的时代。此外，我们还就加强中亚国家合作关系取得了有效成果。"

总统指出，两国元首今年互相进行的访问和国际组织框架下进行的有效合作进一步加强了双边政治精神。



"我们首次保障双边贸易增长至30%水平。此外，今年的哈萨克斯坦'乌兹别克斯坦旅游年'，以及明年的乌兹别克斯坦'哈萨克斯坦旅游年'成为了两国合作关系的新起点。这将为我们所有领域的合作关系发展带来新的动力。哈萨克斯坦希望进一步加强与乌兹别克斯坦之间的多个领域合作。"纳扎尔巴耶夫说。

提交国书仪式后，乌兹别克斯坦新任驻哈大使萨伊迪克拉姆•尼亚孜霍扎耶夫在接受媒体采访时强调，哈萨克斯坦对乌兹别克斯坦来说是通过时间考验的战略合作伙伴国家。

"两国元首在短短的时间内建立了紧密的合作关系，开启了哈乌关系新时代。仅在去年一年内，两国共举行6次高级别会晤和20多次部长级和国家机构间的会谈。" 尼亚孜霍扎耶夫说。



乌兹别克斯坦大使还称，他将在任期内竭尽全力为两国关系的发展和进一步加深做出贡献。他同事还透露，哈萨克斯坦"乌兹别克斯坦旅游年"期间将举行200多场文艺活动。此外，塔什干-阿拉木图-塔什干和阿拉木图-塔什干-阿拉木图国际长途巴士将于今年开始运营。

【编译：小穆】